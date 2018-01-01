ФИФА отказала УАФ в дополнительной квоте на билеты на финал ЧМ U-20

Большая часть билетов на матч была реализована заранее.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) не смогла договориться с ФИФА о дополнительных билетах на финальный матч чемпионата мира U-20 между сборными Украины и Южной Кореи.

“Сегодня мы получили от ФИФА официальный ответ. В нем сказано, что единственным официальным ресурсом продажи билетов остается официальный сайт. Большая часть билетов была реализована до того, как стали известны финалисты турнира.

ФИФА порекомендовала желающим попасть на финальный матч проверять официальный ресурс и ждать, когда билеты появятся в наличии“, - сообщили в ассоциации.

Напомним, финал чемпионата мира U-20 между Украиной и Южной Кореей состоится в субботу, 15 июня в 19:00 по киевскому времени в городе Лодзь (Польша). На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.

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