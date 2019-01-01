Украина - Южная Корея: прогноз и ставки букмекеров на финал чемпионата мира U-20

Украина - Южная Корея: прогноз и ставки букмекеров на финал чемпионата мира U-20Назад к разделу Сборные
Сборная Украины U-20 сыграет в финале юношеского чемпионата мира.
Сборная Украины U-20 вышла в финал чемпионата мира, где встретится с командой из Южной Кореи.
Матч состоится в субботу, 15 июня в 19:00 по киевскому времени. Букмекеры оценили шансы обеих команд, установив соответствующие коэффициенты.
Специалисты отдают предпочтение украинской сборной.
Так, в конторе bet365 победу украинской команды оценили в 2.37, а на успех сборной Южной Кореи можно поставить с коэффициентом 3.20. Ничейный результат оценивается в 3.00.
Специалисты из Winline установили коэффициенты немного выше - 2.43 на победу Украины и 3.31 - на успех Кореи. Кроме того, ничейному результату здесь дают немного больше шансов - коэффициент 2.88.
Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция финала Украина - Южная Корея.
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