Украина - Южная Корея: прогноз и ставки букмекеров на финал чемпионата мира U-20

Сборная Украины U-20 сыграет в финале юношеского чемпионата мира.

Сборная Украины U-20 вышла в финал чемпионата мира, где встретится с командой из Южной Кореи.

Матч состоится в субботу, 15 июня в 19:00 по киевскому времени. Букмекеры оценили шансы обеих команд, установив соответствующие коэффициенты.

Специалисты отдают предпочтение украинской сборной.

Так, в конторе bet365 победу украинской команды оценили в 2.37, а на успех сборной Южной Кореи можно поставить с коэффициентом 3.20. Ничейный результат оценивается в 3.00.

Специалисты из Winline установили коэффициенты немного выше - 2.43 на победу Украины и 3.31 - на успех Кореи. Кроме того, ничейному результату здесь дают немного больше шансов - коэффициент 2.88.

Напомним, на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция финала Украина - Южная Корея.