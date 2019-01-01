Копа Америка: расписание и результаты матчей

Копа Америка: расписание и результаты матчейНазад к разделу Сборные
С 14 июня по 7 июля в пяти городах Бразилии пройдет 46-й Кубок Америки по футболу. Участие в турнире примут двенадцать сборных: десять представителей Южной Америки, а также две приглашенные команды из Азии.
На групповом этапе команды разбиты на три группы. В плей-офф выйдут по 2 лучших команды из каждой группы, а также 2 из 3-х лучших сборных, которые финишируют на 3-й позиции в своем квартете.
Чаще других триумфатором Копа Америка становилась сборная Уругвая, на счету которой 15 трофеев. Аргентина побеждала на турнире 14 раз, а Бразилия — 8. Последние два турнира выигрывала сборная Чили.
Календарь Копа Америка 2019
Групповой этап
Группа А
15 июня
03:30 Бразилия - Боливия
22:00 Венесуэла - Перу
19 июня
00:30 Боливия - Перу
03:30 Бразилия - Венесуэла
22 июня
22:00 Перу - Бразилия
22:00 Боливия - Венесуэла
Группа В
16 июня
01:00 Аргентина – Колумбия
22:00 Парагвай - Катар
20 июня
00:30 Колумбия - Катар
03:30 Аргентина - Парагвай
23 июня
22:00 Катар - Аргентина
22:00 Колумбия - Парагвай
Группа С
17 июня
01:00 Уругвай - Эквадор
18 июня
02:00 Япония - Чили
21 июня
02:00 Уругвай - Япония
22 июня
02:00 Эквадор - Чили
25 июня
02:00 Чили - Уругвай
02:00 Эквадор - Япония
1/4 финала
28 июня
03:30 1А - 3В/3С
22:00 2А - 2В
29 июня
03:30 1В - 2С
22:00 1С - 3А/3В
1/2 финала
3 июля
03:30
4 июля
03:30
Матч за 3-е место
6 июля
22:00
Финал
7 июля
23:00
Полная версия правил