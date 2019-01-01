Копа Америка: расписание и результаты матчей

Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.

С 14 июня по 7 июля в пяти городах Бразилии пройдет 46-й Кубок Америки по футболу. Участие в турнире примут двенадцать сборных: десять представителей Южной Америки, а также две приглашенные команды из Азии.

На групповом этапе команды разбиты на три группы. В плей-офф выйдут по 2 лучших команды из каждой группы, а также 2 из 3-х лучших сборных, которые финишируют на 3-й позиции в своем квартете.

Чаще других триумфатором Копа Америка становилась сборная Уругвая, на счету которой 15 трофеев. Аргентина побеждала на турнире 14 раз, а Бразилия — 8. Последние два турнира выигрывала сборная Чили.

Календарь Копа Америка 2019

Групповой этап

Группа А

15 июня

03:30 Бразилия - Боливия

22:00 Венесуэла - Перу

19 июня

00:30 Боливия - Перу

03:30 Бразилия - Венесуэла

22 июня

22:00 Перу - Бразилия

22:00 Боливия - Венесуэла

Группа В

16 июня

01:00 Аргентина – Колумбия

22:00 Парагвай - Катар

20 июня

00:30 Колумбия - Катар

03:30 Аргентина - Парагвай

23 июня

22:00 Катар - Аргентина

22:00 Колумбия - Парагвай

Группа С

17 июня

01:00 Уругвай - Эквадор

18 июня

02:00 Япония - Чили

21 июня

02:00 Уругвай - Япония

22 июня

02:00 Эквадор - Чили

25 июня

02:00 Чили - Уругвай

02:00 Эквадор - Япония

1/4 финала

28 июня

03:30 1А - 3В/3С

22:00 2А - 2В

29 июня

03:30 1В - 2С

22:00 1С - 3А/3В

1/2 финала

3 июля

03:30

4 июля

03:30

Матч за 3-е место

6 июля

22:00

Финал

7 июля

23:00