Финал чемпионата мира U-20 Украина - Южная Корея обслужит американская бригада арбитров

Поединок состоится 15 июня в Лодзи.

ФИФА назначила бригаду арбитров на финальный матч молодежного чемпионата мира, где встретятся сборные Украины и Южной Кореи.

Главным арбитром поединка будет представитель США Исмаил Эльфатх из США.

Боковыми судьями станут его соотечественники Кайл Аткинс и Кори Паркер. Четвертый арбитр - Абделькадер Зитуни (Таити).

Ассистентами судьи по системе VAR назначены Алан Келли, Райан Макенди (оба - Ирландия), Павел Рачковски (Польша) и Фолио Моэаки (Тонга).

Напомним, чемпионата мира U-20 между Украиной и Южной Кореей состоится в субботу, 15 июня в 19:00 по киевскому времени в городе Лодзь (Польша).