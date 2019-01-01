Финал чемпионата мира U-20 Украина - Южная Корея обслужит американская бригада арбитров

Финал чемпионата мира U-20 Украина - Южная Корея обслужит американская бригада арбитровНазад к разделу Сборные
Поединок состоится 15 июня в Лодзи.
ФИФА назначила бригаду арбитров на финальный матч молодежного чемпионата мира, где встретятся сборные Украины и Южной Кореи.
Главным арбитром поединка будет представитель США Исмаил Эльфатх из США.
Боковыми судьями станут его соотечественники Кайл Аткинс и Кори Паркер. Четвертый арбитр - Абделькадер Зитуни (Таити).
Ассистентами судьи по системе VAR назначены Алан Келли, Райан Макенди (оба - Ирландия), Павел Рачковски (Польша) и Фолио Моэаки (Тонга).
Напомним, чемпионата мира U-20 между Украиной и Южной Кореей состоится в субботу, 15 июня в 19:00 по киевскому времени в городе Лодзь (Польша).
Полная версия правил