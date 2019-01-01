Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Финал чемпионата мира U-20 Украина - Южная Корея обслужит американская бригада арбитров

Назад к разделу Сборные
Комментариев: 0
Поединок состоится 15 июня в Лодзи.
Исмаил Эльфатх
Исмаил Эльфатх
Getty Images

ФИФА назначила бригаду арбитров на финальный матч молодежного чемпионата мира, где встретятся сборные Украины и Южной Кореи.

Главным арбитром поединка будет представитель США Исмаил Эльфатх из США.

Боковыми судьями станут его соотечественники Кайл Аткинс и Кори Паркер. Четвертый арбитр - Абделькадер Зитуни (Таити).

Ассистентами судьи по системе VAR назначены Алан Келли, Райан Макенди (оба - Ирландия), Павел Рачковски (Польша) и Фолио Моэаки (Тонга).

Напомним, чемпионата мира U-20 между Украиной и Южной Кореей состоится в субботу, 15 июня в 19:00 по киевскому времени в городе Лодзь (Польша).

Поделись:
Теги: футбол, сборная Украины U-20, ЧМ-2019
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: УАФ

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь