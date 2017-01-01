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Тренера сборной Сербии уволили после поражения от Украины

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Младен Крстаич возглавлял команду с 2017 года.
Младен Крстаич
Младен Крстаич
Getty Images

Футбольная ассоциация Сербии уволила главного тренера национальной команды Младена Крстаича, сообщает Kurir со ссылкой на вице-президента ассоциации Драгана Симовича.

Решение расторгнуть контракт было принято после поражения сербской команды от Украины (0:5) в рамках матча отбора на Евро-2020, которое стало для них самым крупным в истории.

Имя наставника сборной назовут до 10 июля.

Крстаич возглавил сборную Сербии в октябре 2017 года. Под его руководством команда сыграла 19 матчей, из которых девять выиграла, пять проиграла и в пяти сыграла вничью.

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Теги: футбол, сборная Сербии, Младен Крстаич
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Источник: www.kurir.rs

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