Тренера сборной Сербии уволили после поражения от Украины

Младен Крстаич возглавлял команду с 2017 года.

Футбольная ассоциация Сербии уволила главного тренера национальной команды Младена Крстаича, сообщает Kurir со ссылкой на вице-президента ассоциации Драгана Симовича.

Решение расторгнуть контракт было принято после поражения сербской команды от Украины (0:5) в рамках матча отбора на Евро-2020, которое стало для них самым крупным в истории.

Имя наставника сборной назовут до 10 июля.

Крстаич возглавил сборную Сербии в октябре 2017 года. Под его руководством команда сыграла 19 матчей, из которых девять выиграла, пять проиграла и в пяти сыграла вничью.