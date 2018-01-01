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Нойер побил рекорд сборной Германии

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Голкипер отстоял на ноль 37 матчей национальной команды.
Мануэль Нойер
Мануэль Нойер
Getty Images

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер в матче отбора к Евро-2020 против Эстонии (8:0) установил рекорд.

Он отстоял на ноль 37-й из 88 матчей за национальную команду, побив предыдущее достижение, которое принадлежало легендарному Зеппу Майеру. C 1966 по 1979 год он провел 36 матчей без пропущенных мячей.

Отметим, что немцы выиграли все три матча отбора, но занимают второе место в группе С, отставая на три очка от Северной Ирландии, которая сыграла на один поединок больше.

Смотрите также видео обзор поединка Германия - Эстония.

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Теги: футбол, Мануэль Нойер, сборная Германии
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