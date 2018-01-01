Киммих - о победе над Эстонией: Сопернику было явно не до смеха

Немецкий футболист отметил, что его команда сейчас на ходу.

Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих прокомментировал разгромную победу над Эстонией (8:0) в рамках отбора на Евро-2020.

“Стоит признать, что нам попался не самый сильный соперник. Мы провели замечательный первый тайм. У нас было хорошее футбольное настроение.

Команда сейчас на ходу. Кто бы ни вышел на поле со скамейки, это будет высококлассный футболист. Мы здорово повеселились сегодня, но сопернику было явно не до смеха“, - цитирует Киммиха Kicker.

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