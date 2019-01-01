Эквадор U-20 - Южная Корея U-20 0:1 видео гола и обзор полуфинала молодежного ЧМ

Сборная Южной Кореи стала вторым финалистом молодежного чемпионата мира-2019.

Сборная Кореи победила Эквадор Getty Images

Сборная Кореи минимально переиграла команду Эквадора в рамках полуфинала чемпионата мира U-20 и вышла в финал турнира, где встретится с Украиной.

Эквадор – Южная Корея 0:1

Гол: Юн, 39

Эквадор U-20: Рамирес, Куинтеро (Aрке, 83), Порозо, Паласиос, Эспиноса (Сегура, 76), Сифуэнтес, Вальесилья, Ресабала, Плата, Альварадо, Кампана.

Южная Корея U-20: Ли Кван Ен, Хо-Чин, Ли Чжэ Ик, Хван Тэ Хен, Си-Юн (Чжо Ен Ук, 54), Юн, Ко Чжэ Хен (Вон-Санг, 82), Хуюн-Ву, Ли Кан Ин (Пак Тхэ Чжун, 73), Чжи-Сол, О Се Хун.

Предупреждения: Кампана (56), Плата (58), Хван Тэ Хен (61).