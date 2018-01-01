Бельгия - Шотландия 3:0 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Дубль на счету Ромелу Лукаку.

Бельгия победила Шотландию Getty Images

В рамках отбора на Евро-2020 сборная Бельгии без проблем справилась с командой Шотландии.

Вашему вниманию обзор матча Бельгия - Шотландия:

Бельгия – Шотландия 3:0

Голы: Лукаку, 45+1, 57, Де Брюйне, 90+2

Бельгия: Куртуа – Альдервейрельд, Компани (Вермален, 90), Вертонген – Менье, Тилеманс (Мертенс, 78), Витсель, Т. Азар (Карраско, 90) – Де Брюйне, Лукаку, Э. Азар.

Шотландия: Маршалл – О`Доннелл, Малгрю, Маккенна, Тейлор – Мактоминай, Маклин – Рассел (Форрест, 67), Армстронг (Фрейзер, 32), Макгрегор – Берк.

Предупреждения: Де Брюйне – Мактоминай.