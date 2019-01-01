Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Германия - Эстония 8:0 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Назад к разделу Сборные
Комментариев: 0
Подопечные Йоахима Лева забили эстонцам восемь безответных мячей.

Эстония Крупно уступила Германии
Эстония Крупно уступила Германии
Getty Images

Германия разгромила Эстонию в рамках отборочного матча на Евро-2020. Дублями отметились Марко Ройс и Серж Гнабри.

Вашему вниманию обзор матча Германия - Эстония:

Германия — Эстония 8:0

Голы: Ройс, 10, 37, Гнабри, 17, 62, Горетцка, 20, Гюндоган, 26, Вернер, 79, Сане, 88.

Германия: Нойер — Керер, Гюнтер, Зюле — Киммих, Горетцка, Гюндоган (Дракслер, 53), Шульц (Халстенберг, 46) — Сане, Ройс (Вернер, 66), Гнабри.

Эстония: Лепметс — Метс, Тамм, Вихманн — Камс, Васильев (Крейда, 82), Дмитриев (Каит, 60), Пикк — Тенисте, Зеньов (Оджамаа, 71), Пури.

Предупреждение: Тамм.

Поделись:
Теги: футбол, Евро-2020, сборная Германии по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь