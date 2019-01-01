Германия - Эстония 8:0 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Подопечные Йоахима Лева забили эстонцам восемь безответных мячей.

Эстония Крупно уступила Германии Getty Images

Германия разгромила Эстонию в рамках отборочного матча на Евро-2020. Дублями отметились Марко Ройс и Серж Гнабри.

Вашему вниманию обзор матча Германия - Эстония:

Германия — Эстония 8:0

Голы: Ройс, 10, 37, Гнабри, 17, 62, Горетцка, 20, Гюндоган, 26, Вернер, 79, Сане, 88.

Германия: Нойер — Керер, Гюнтер, Зюле — Киммих, Горетцка, Гюндоган (Дракслер, 53), Шульц (Халстенберг, 46) — Сане, Ройс (Вернер, 66), Гнабри.

Эстония: Лепметс — Метс, Тамм, Вихманн — Камс, Васильев (Крейда, 82), Дмитриев (Каит, 60), Пикк — Тенисте, Зеньов (Оджамаа, 71), Пури.

Предупреждение: Тамм.