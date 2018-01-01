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Евро-2020: Германия разгромила Эстонию, Исландия сильнее Турции

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Вашему вниманию результаты матчей отбора на Евро-2020 за 11 июня.
Отбор на Евро-2020: результаты матчей за 11 июня
Отбор на Евро-2020: результаты матчей за 11 июня
Getty Images

Венгрия - Уэльс 1:0
Гол: Патки, 80

Венгрия: Гулачи, Орбан, Барат, Корхут, Джуджак (Кляйнхайслер, 70), Собослаи (Беше, 83), Надь, Паткаи, Ловренчич, Салаи, Холендер (Варга, 59)

Уэльс: Хеннесси, Лоуренс, Гантер, Дэвис, Уильямс, Лоуренс (Воукс, 79), Брукс (Уилсон, 73), Джеймс, Аллен, Бэйл, Ампаду (Смит, 54)

Предупреждения: Гантер, Паткаи, Надь, Лоуренс, Дэвис, Корхут. 

Лихтенштейн – Финляндия 0:2
Голы: Пукки, 37, Челльман, 57 

Лихтенштейн: Хоби, Хофер, Рехштайнер, Кауфманн, Вольфингер (Брэндле, 77), Визер (Польверино, 46), Зеле, Хаслер, Бюхель (Бюхель, 54), Саланович, Кюне

Финляндия: Градецки, Уронен, Тойвио, Араюури, Райтала (Вяйсянен, 87), Камара, Спарв (Шюллер, 61), Лод, Пукки, Челльман, Лаппалайнен (Сойри, 74)

Предупреждение: Бюхель. 

Греция – Армения 2:3
Голы: Зека, 54, Фортунис, 87 — Карапетян, 8, Казарян, 32, Барсегян, 74 

Греция: Влаходимос, Папастатопулос, Сиовас, Кутрис, Мавриас (Коцирас, 17), Самарис (Сиопис, 75), Фортунис, Масурас, Зека, Пелкас (Коловос, 68), Кулурис

Армения: Айрапетян, Ароян, Амбарцумян, Ишханян, Оганесян, Мхитарян, Мкртчян (Овсепян, 55), Казарян (Аветисян, 83), Барсегян, Карапетян (Бабаян, 70), Григорян

Предупреждения: Пелкас, Мкртчян, Карапетян, Зека, Папастатопулос, Масурас, Бабаян. 

Албания – Молдова 1:0
Гол: Чикаллеши, 66

Албания: Бериша – Хисай, Исмайли, Маврай, Весели – Каче (Косе, 83), Рамадани, Ленжани (Роши, 59) – Абраши, Узуни, Садику (Чикаллеши, 58).

Молдова: Кошелев – Жардан (Граур, 76), Эфрос, Армаш – Антонюк, Чеботару, Карп, Рибчук – Суворов (Коцюк, 74), Дамаскан (Бойчук, 70), Гинсари.

Предупреждения: Рамадани – Армаш, Карп.

Исландия – Турция 2:1
Голы: Сигурдссон, 21, 31 – Токез, 40

Исландия: Халльдоурссон – Херманссон, Арнассон, Сигурдссон, Скулассон (Магнуссон, 69) – Гудмундссон (Траустасон, 80), Хальфредссон, Гуннарссон, Бьярнасон – Сигурдссон – Бедварссон (Сигторссон, 64).

Турция: Гюнок – Челик, Демираль, Айхан, Калдырым – Токез (Ялчин, 85), Туфан – Чалханоглу, Каведжи (Омур, 63), Караман (Языджы, 46) – Йылмаз.

Предупреждения: Бьярнасон, Хальфредссон – Челик, Айхан, Йылмаз, Токез.

Андорра — Франция 0:4
Голы: Мбаппе, 11, Бен Йеддер, 30, Товен, 45+1, Зума, 60

Андорра: Гомес — Ч. Рубио, Льовера, Лима, Сан-Николас — Мартинес (Х. Рубио, 58), Ребес, Валес, Цервос (Родригес, 81) — Алаэс (Х. Санчес, 85), Виейра

Франция: Льорис — Дюбуа, Зума, Лангле, Ф. Менди — Ндомбеле (Сиссоко, 64), Погба — Товен (Лемар, 81), Гризманн, Мбаппе — Бен Йеддер (Жиру, 73)

Предупреждения: Ч. Рубио — Зума

Беларусь — Северная Ирландия 0:1
Гол: Макнейр, 86 

Беларусь: Гутор, Наумов, Шитов (Веретило, 71), Мартынович, Поляков, Маевский, Нехайчик, Корзун (Кисляк, 46), Стасевич, Ковалев, Шикавка (Лаптев, 58).

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Льюис, Кэткарт, Смит, Макнейр, Дэвис, Эванс (Сэвилл, 69), Джонс, Эванс, Уошингтон (Лаферти, 72), Мадженнис (Даллас, 56)

Предупреждения: Корзун, Льюис, Эванс, Лаферти, Даллас. 

Италия — Босния и Герцеговина 2:1
Голы: Инсинье, 49, Верратти, 86 — Джеко, 32

Италия: Сиригу — Манчини (Де Шильо, 66), Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Бернардески (Белотти, 80), Квальярелла (Кьеза, 46), Инсинье.

Босния и Герцеговина: Шехич — Тодорович, Бичакчич, Зуканович, Чивич (Настич, 72) — Бешич, Пьянич, Сарич — Вишча, Джеко, Гояк (Симирот, 80).

Предупреждения: Жоржиньо — Бешич, Чивич, Сарич, Джеко.

Германия — Эстония 8:0
Голы: Ройс, 10, 37, Гнабри, 17, 62, Горетцка, 20, Гюндоган, 26, Вернер, 79, Сане, 88.

Германия: Нойер — Керер, Гюнтер, Зюле — Киммих, Горетцка, Гюндоган (Дракслер, 53), Шульц (Халстенберг, 46) — Сане, Ройс (Вернер, 66), Гнабри.

Эстония: Лепметс — Метс, Тамм, Вихманн — Камс, Васильев (Крейда, 82), Дмитриев (Каит, 60), Пикк — Тенисте, Зеньов (Оджамаа, 71), Пури.

Предупреждение: Тамм.

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Теги: футбол, Евро-2020, сборная Германии, сборная Италии
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