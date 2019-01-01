Испания - Швеция 3:0 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Испания - Швеция 3:0 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020Назад к разделу Сборные
Судья дважды ставил пенальти в ворота шведов.
В матче четвертого тура группы F отбора на Евро-2020 сборная Испании победила команду Швеции.
Вашему вниманию обзор матча Испания - Швеция:
Испания - Швеция 3:0
Голы: Рамос, 64 (с пенальти), Мората, 85 (с пенальти), Оярсабаль, 87
Испания: Аррисабалага — Карвахаль, Рамос, И. Мартинес (Льоренте, 88), Альба — Парехо, Бускетс, Руис — Асенсио (Мората, 65), Родриго (Оярсабаль, 72), Иско
Швеция: Ольсен — Лустиг, Янссон, Эландер, Аугустинссон — Форсберг, Ларссон (Исак, 82), Экдаль (Ольссон, 86), Классон (Йоханссон, 27) — Куайсон, Берг
Предупреждение: Альба.
Полная версия правил