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Испания - Швеция 3:0 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

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Судья дважды ставил пенальти в ворота шведов.

Испания выиграла у Швеции
Испания выиграла у Швеции
Getty Images

В матче четвертого тура группы F отбора на Евро-2020 сборная Испании победила команду Швеции.

Вашему вниманию обзор матча Испания - Швеция:

Испания - Швеция 3:0
Голы: Рамос, 64 (с пенальти), Мората, 85 (с пенальти), Оярсабаль, 87
 
Испания: Аррисабалага — Карвахаль, Рамос, И. Мартинес (Льоренте, 88), Альба — Парехо, Бускетс, Руис — Асенсио (Мората, 65), Родриго (Оярсабаль, 72), Иско
 
Швеция: Ольсен — Лустиг, Янссон, Эландер, Аугустинссон — Форсберг, Ларссон (Исак, 82), Экдаль (Ольссон, 86), Классон (Йоханссон, 27) — Куайсон, Берг
 
Предупреждение: Альба. 
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Теги: футбол, сборная Испании, Сборная Швеции, видео голов
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