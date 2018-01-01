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Сербия - Литва 4:1 видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

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Дубль на счету Александра Митровича.

Сербия победила Литву
Сербия победила Литву
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Сборная Сербии в домашнем матче в рамках третьего тура группового раунда отбора на Евро-2020 без проблем обыграла сборную Литвы.

Вашему вниманию обзор матча Сербия - Литва:

Сербия — Литва 4:1

Голы: Митрович, 20, 34, Митрович, 35, Льяич, 90+2 — Новиковас, 71 (с пенальти).

Сербия: Дмитрович — Коларов, Миленкович, Спаич, Рукавина — Лукич, Максимович, Костич (Живкович, 71), Тадич (Льяич, 81), Йович (Катай, 87) — Митрович.

Литва: Барткус — Климависиус, Янкаускас (Чведукас, 46), Палионис — Бакавикас, Симкус, Сливка, Андрюшкавичус — Черных (Петрависиус, 69), Лаукземис (Валскис, 77), Новиковас.

Предупреждения: Митрович — Лаукземис, Симкус, Чведукас.

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Теги: футбол, сборная Сербии, сборная Литвы, Евро-2020
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