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Тренер Люксембурга: Шевченко спросил, почему мы постоянно доставляем Украине столько проблем

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Люк Хольц рассказал, что помешало его команде выиграть.
Люк Хольц
Люк Хольц
УАФ

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц прокомментировал минимальное поражение от Украины в рамках матча отбора на Евро-2020.

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“Сборная Украины сыграла хороший матч, начала в хорошем темпе, но далее он падал. Во втором тайме у нас игра пошла лучше, но нам не удалось сравнять счет. Надеюсь, что Украина и далее в группе будет топ фаворитом.

Какими словами изменил игру в перерыве? Я не тот тренер, который кричит в раздевалке. Я считаю, что между тренерами и игроками должно быть доверие. Я сказал футболистам играть так же, как это было в начале матча. Единственная проблема, которая у нас была в первом тайме - это высокий темп сборной Украины.

После игры Шевченко подошел ко мне и спросил “Почему вы постоянно доставляете нам столько проблем на поле?“. Это было такое признание хорошей игры нашей команды“, - сказал наставник на послематчевой пресс-конференции.

Смотрите также видео обзор матча Украина - Люксембург.

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Теги: футбол, Люк Хольц, Евро-2020, сборная Украины, сборная Люксембурга
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