Тренер Люксембурга: Шевченко спросил, почему мы постоянно доставляем Украине столько проблем

Люк Хольц рассказал, что помешало его команде выиграть.

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц прокомментировал минимальное поражение от Украины в рамках матча отбора на Евро-2020.

Читай также: Валидольная, но очень важная победа: реакция соцсетей на победу Украины над Люксембургом

“Сборная Украины сыграла хороший матч, начала в хорошем темпе, но далее он падал. Во втором тайме у нас игра пошла лучше, но нам не удалось сравнять счет. Надеюсь, что Украина и далее в группе будет топ фаворитом.

Какими словами изменил игру в перерыве? Я не тот тренер, который кричит в раздевалке. Я считаю, что между тренерами и игроками должно быть доверие. Я сказал футболистам играть так же, как это было в начале матча. Единственная проблема, которая у нас была в первом тайме - это высокий темп сборной Украины.

После игры Шевченко подошел ко мне и спросил “Почему вы постоянно доставляете нам столько проблем на поле?“. Это было такое признание хорошей игры нашей команды“, - сказал наставник на послематчевой пресс-конференции.

Смотрите также видео обзор матча Украина - Люксембург.