Евро-2020: Испания разгромила Швецию, Польша - Израиль

Евро-2020: Испания разгромила Швецию, Польша - ИзраильНазад к разделу Сборные
Испания – Швеция 3:0
Голы: 1:0 – 64, пенальти Рамос, 2:0 – 85, пенальти Мората, 3:0 – 87 Ойарсабаль.
Фарерские о-ва – Норвегия 0:2
Голы: 0:1 – 49 Йонсен, 0:2 – 83 Йонсен.
Сербия – Литва 4:1
Голы: 1:0 – 20 Митрович, 2:0 – 34 Митрович, 3:0 – 35 Йович, 3:1 – 71, пенальти Новиковас, 4:1 – 90 Ляйич.
Болгария – Косово 2:3
Голы: 0:1 – 14 Рашица, 1:1 – 43 Попов, 2:1 – 55 Димитров, 2:2 – 64 Мурики, 2:3 – 90 Рашани.
Македония – Австрия 1:4
Голы: 1:0 – 18, автогол Хинтереггер, 1:1 – 39 Лазаро, 1:2 – 62, пенальти Арнаутович, 1:3 – 82 Арнаутович, 1:4 – 86, автогол Бейтулаи.
Латвия – Словения 0:5
Голы: 0:1 – 24 Чрнигой, 0:2 – 26 Чрнигой, 0:3 – 29, пенальти Иличич, 0:4 – 44 Иличич, 0:5 – 47 Зайц.
Польша – Израиль 4:0
Голы: 1:0 – 35 Пионтек, 2:0 – 56, пенальти Левандовски, 3:0 – 58 Гросицки, 4:0 – 84 Кондзер.
Мальта – Румыния 0:4
Голы: 0:1 – 7 Пушкаш, 0:2 – 29 Пушкаш, 0:3 – 34 Кипчу, 0:4 – 90 Ман.
Дания – Грузия 5:1
Голы: 1:0 – 13 Дольберг, 1:1 – 25 Лобжанидзе, 2:1 – 30, пенальти Эриксен, 3:1 – 63 Дольберг, 4:1 – 73 Поульсен, 5:1 – 90 Брэйтуэйт.
Чехия – Черногория 3:0
Голы: 1:0 – 18 Янкто, 2:0 – 49, автогол Копитович, 3:0 – 82, пенальти Шик.
Ирландия – Гибралтар 2:0
Голы: 1:0 – 29, автогол Чиполина, 2:0 – 90 Брэйди.
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