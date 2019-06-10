Сборная Украины в тяжелейшем матче обыграла Люксембург

Единственный гол забил Роман Яремчук.

В рамках четвертого тура отборочного турнира на Евро-2020 сборная Украины принимала национальную команду Люксембурга на Арене Львов.

Перед поединком украинцы подходили в хорошей форме: подопечные Шевченко отлично провела матч против Сербии, разгромив их со счетом 5:0. А вот Люксембург против Литвы сыграл вничью, хотя команда Люка Хольца весь второй тайм провела в большинстве.

Если говорить о кадровом состоянии, то перед поединком стало известно, что не поможет украинцам Жуниор Мораес, который сломал два ребра в матче УПЛ против Зари, Андрей Ярмоленко уже покинул расположение сборной, под вопросом было и участие Марлоса. Также сообщалось, что Артем Беседин и Богдан Бутко также не выйдут на поле.

У Люксембурга же пропускал игру основной левый защитник команды Дик Карлсон из-за перебора желтых карточек.

Арбитром матча же выступил Петер Кралович (Словакия).

С первых же минут матча сборная Украины буквально насела на ворота Мориса: Яремчук и Коноплянка пытались пробить по воротам, но в первом случае Роман не смог развернуться, а во втором Евгению помешал Мартинш, выбив мяч на корнер. Руслан Малиновский быстро разыграл угловой на левом фланге с Евгением Коноплянкой, после чего тот навесил идеально Роману Яремчуку, а форвард головой отправил мяч в сетку ворот - 1:0.

Уже на 9-й минуте "желто-синие" могли увеличивать разрыв: После углового, который выполнял все тот же Коноплянка, Тарас Степаненко у Мартинса выиграл борьбу в воздухе и попал в перекладину. Через 5 минут Зинченко выскакивал 1 на 1 после передачи Малиновского, однако вратарь выполнил поистине невероятный сейв, не дав себя перебросить.

Украинцы постепенно начали снижать темп, как сразу же посыпались моменты на ворота Андрея Пятова. Сначала Баррейра очень хитро и неприятно бил по воротам 34-летнего стража - голкипер в прыжке потащил. После этого Родригеш с линии штрафной правой ногой из-под Кривцова бил по воротам - мяч разминулся со штангой.

Подопечные Андрея Шевченко ответили опасным стандартом Малиновского: Руслан ударил под перекладину, но Морис, словно паук, прыгнул и потащил этот удар. Также перспективно открывался Зинченко под передачу центрального хавбека, но не смог реализовать свое позиционное преимущество.

Национальная украинская команда после снова отдала инициативу Люксембургу, да так, что они даже успели отличиться, если бы не минимальный офсайд: Тилль навесил с правого фланга, но Мартинш находился в офсайде, после чего пробил головой. Первый тайм завершился.

Если первая половина игры была за украинцами, то во второй по большей части доминировали гости. На 55-й минуте в классный контрвыпад вышли "желто-синие", Малиновский послал передачей вперед Яремчука, тот перед штрафной бил, но попал в защитника, мяч отскочил к Цыганкову, однако промахнулся Виктор, пытаясь забить в дальний угол. Затем уже опасно пробивал Тиль со штрафного, нанеся классный, обводящий удар в ворота.

Через несколько минут уже Родригеш выполнил классное соло по флангу со смещением в центр и бил по воротам - Пятов был на месте. Следом же сразу Жанс отлично выдавал на Тилля из глубины, выводя того 1 на 1, однако судья зафиксировал офсайд, который выглядел очень сомнительно.

В целом же, подопечные Хольца активно выбегали в перспективные позиционные атаки, постоянно испытывая нервы украинских фанатов, а также стойкость защитников и вратаря хозяев. Украинцы удачно отбивались, а под занавес второй половины игры и вовсе имели несколько моментов, чтобы забить, тем самым сняв градус напряжение, но то последнего паса не хватало, то техники обработки мяча, то точности и силы удара.

Матч завершился со счетом 1:0, положительный результат был добыт, пусть для этого и пришлось потратить немало нервов. В целом же, украинцы отлично провели сезон-2018/19, заработав 10 очков после четырех матчей, обходя ближайшего преследователя на 6 очков. Заметим, что два основных конкурента за выход на чемпионат Европы на данном этапе провели меньше игр, чем "желто-синие": у Сербии в активе 3 поединка, у португальцев же вовсе 2.

Украина — Люксембург 1:0

Гол: Яремчук, 6



Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Зинченко, Малиновский — Цыганков (Соболь, 87), Яремчук, Коноплянка (Коваленко, 80).



Люксембург: Морис — Шано, К. Мартинс, Герсон — Янс, О. Тилль (Торпел, 77), Баррейро Мартинш, М. Мартинс — В. Тилль — Родригес, Да Мота (Бенси, 53).



Предупреждения: Миколенко, Караваев, Зинченко — О. Тилль, да Мота, Родригес, В. Тилль.