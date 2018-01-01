Украина - Люксембург: Команды определились с комплектами форм на матч

Сборная Украины проведет поединок в традиционной желтой форме.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола сообщила, в каких комплектах формы сборная Украины сыграет против команды Люксембурга в рамках квалификации на Евро-2020.

Наша команда выйдет на поле в традиционном желтом комплекте формы. Вратарь наденет форму зеленого цвета.

Форма, в которой сыграет сборная Украины УАФ

Гости сыграют в красной форме, а их вратарь - в черной экипировке.

Форма, в которой сыграет сборная Люксембурга УАФ

Напомним, матч Украина - Люксембург состоится сегодня во Львове. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Комплекты форм сборных Украины и Люксембурга УАФ

Отметим, что в прямом эфире матч покажет телеканал Украина. Вашему вниманию прогнозы букмекеров на этот поединок, а также история противостояний между сборными Украины и Люксембурга.

Ранее стала известна заявка сборной Украины на матч.