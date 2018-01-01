Де Лигт: После финала Лиги наций Роналду призвал меня перейти в Ювентус

Молодой защитник признался, что был шокирован разговором с португальцем.

Защитник сборной Нидерландов и амстердамского Аякса Маттейс де Лигт рассказал, о чем он разговаривал с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду во время церемонии награждения после финала Лиги наций.

“Роналду призвал меня перейти в Ювентус. Я был немного шокирован, поэтому в ответ лишь рассмеялся. Сначала я его не понял.

После финала у меня будет отпуск, где я смогу обдумать свое будущее. Подумаю, что будет лучше для меня, после чего приму решение. Для такого молодого игрока, как я, важно перейти в клуб, где я буду иметь постоянную игровую практику“, - цитирует голландца NOS.

Напомним, Португалия обыграла Нидерланды в финале Лиги наций. Смотрите также обзор матча Португалия - Нидерланды.