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Де Лигт: После финала Лиги наций Роналду призвал меня перейти в Ювентус

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Молодой защитник признался, что был шокирован разговором с португальцем.
Маттейс де Лигт и Криштиану Роналду
Маттейс де Лигт и Криштиану Роналду
Getty Images

Защитник сборной Нидерландов и амстердамского Аякса Маттейс де Лигт рассказал, о чем он разговаривал с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду во время церемонии награждения после финала Лиги наций.

“Роналду призвал меня перейти в Ювентус. Я был немного шокирован, поэтому в ответ лишь рассмеялся. Сначала я его не понял.

После финала у меня будет отпуск, где я смогу обдумать свое будущее. Подумаю, что будет лучше для меня, после чего приму решение. Для такого молодого игрока, как я, важно перейти в клуб, где я буду иметь постоянную игровую практику“, - цитирует голландца NOS.

Напомним, Португалия обыграла Нидерланды в финале Лиги наций. Смотрите также обзор матча Португалия - Нидерланды.

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Теги: футбол, Маттейс де Лигт, Криштиану Роналду, Ювентус, Лига наций
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Источник: nos.nl

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