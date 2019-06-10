Украина - Италия: онлайн трансляция полуфинала чемпионата мира U-20

Следите за событиями полуфинала юношеского чемпионата мира между сборными Украины и Италии.

Во вторник, 11 июня, в Гдыне на одноименном стадионе сборная Украины сыграет против Италии полуфинальный матч чемпионата мира по футболу среди 20-летних. Начало матча в 18:30 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Украина - Италия, которая начнется в этой новости в 18:30.

Сборная Украины по итогам группового этапа заняла первое место в квартете D, обыграв США (2:1) и Катар (1:0), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1), после чего в 1/8 финала разгромила Панаму (4:1) и в четвертьфинале минимально одолела Колумбию (1:0).

Итальянцы на групповом этапе также добыли победу, обыграв Мексику (2:1) и Эквадор (1:0), а также сыграв вничью с Японией (0:0). В 1/8 финала итальянцы минимально одолели хозяев турнира поляков (1:0), а в четвертьфинале, играя больше 60 минут в большинстве, сломили сопротивление Мали (4:2).

Если сборная Украины впервые в своей истории пробилась в полуфинале чемпионата мира, то Италия - действующий бронзовый призер. На прошлом чемпионате мира, который прошел в 2017 году в Южной Корее, Италия добилась лучшего результата в истории. Примечательно, но до этого апеннинцы дальше четвертьфинала не заходили.

Правда, это достижения другой команды, а вот эта сборная Италии в прошлом году стала серебряным призером чемпионата Европы, тогда как у сборной Украины была бронза. Обе команды (Украина в полуфинале, а Италия в финале) были остановлены Португалией, которая на этом ЧМ не вышла из группы.

В предстоящем поединке букмекерские конторы отдают предпочтение сопернику нашей сборной, принимая ставки на победу итальянцев с коэффициентом 2,24, в то время как на “желто-синих“ - 3,35. Ничья оценивается в 3,10.