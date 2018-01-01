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Роналду: Сборная Португалии будет существовать и без меня

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Португалец посвятил победу в Лиге наций своему народу.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Нидерландами в финале Лиги наций (1:0).

“Сколько счастья! Все прекрасно, я очень рад. Выиграть этот трофей здесь, в Португалии, на глазах у португальского народа - огромная честь для меня.

Я счастлив, что мы победили здесь. Наш народ заслужил это. Люди поддерживали нас с самого начала в обоих матчах - и против Швейцарии, и сегодня. Этот трофей для них. Он принадлежит не только сборной, но и всей Португалии.

Сборная будет существовать и дальше - что со мной, что без. У команды есть большой потенциал. У нас есть молодые игроки, которые с годами повзрослеют и станут еще лучше. Я хочу участвовать в этом проекте, потому что чувствую себя хорошо. Чувствую, что могу помочь сборной.

Как я уже сказал, у этой сборной есть потенциал, чтобы расти дальше и завоевывать новые трофеи“, - цитрует португальца официальный сайт УЕФА.

Смотрите также обзор матча Португалия - Нидерланды.

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Теги: футбол, Криштиану Роналду, Лига наций, сборная Португалии по футболу
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Источник: www.uefa.com

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