Португалия обыграла Нидерланды в финале Лиги наций

Подопечные Сантуша одержали победу благодаря точному удару Гедеша.

Сборная Португалии нанесла поражение команде Нидерландов в финале Лиги наций.

В первом тайме команды решили не лететь в атаку, сломя голову, а разведать обстановку. Гости, как и хозяева, пытались найти слабые места в обороне друг друга, однако это задание оказалось сложным из-за великолепного тактического построения обеих сборных.

Соперники перекрывали все зоны возле своих штрафных, что существенно ограничило "поле для маневров". Такая излишняя закрытость привела к отсутствию голевых моментов в первые 20 минут игры.

Первый опасный момент в матче возник на 28-й минуте. Силва навесил с углового на Фонте, и тот сразу же головой пробил по воротам. Мяч летел в створ, но Силлессен выручил свою команду.

А уже в следующей атаке мог забивать Фернандеш. Мяч летел в угол ворот после удара Бруну со средней дистанции, но Силлессен снова спас.

В первые 45 минут голландцы больше владели мячом, однако ощутимого результата это не приносило. Подопечные Кумана даже не пытались быть по воротам соперника, а вот португальцы не стеснялись наносить удары и с дальней, и с близкой дистанций.

Так, например, на 38-й минуте все тот же Фернандеш получил мяч недалеко от владений Силлессена и сразу же пробил, но получилось немного выше перекладины.

А уже через 3 минуты Роналду решил проверить реакцию вратаря "оранжевых", прострелив с края штрафной. Но Яспер и в этот раз эффектно отбил мяч.

Игра заметно оживилась во второй половине встречи. Понимая, что что-то идет не так, Рональд Куман снял с игры Райана Бабеля и выпустил вместо него Квинси Промеса. Хавбек Севильи смог активизировать действия голландцев в атаке, однако до ударов дело все равно не доходило.

Сдержав натиск в начале второго тайма, Португалия завладела инициативой. На 60-й минуте поединка Гедеш забежал в штрафную соперника и сразу же получил пас с фланга от Силвы. Гонсалу нанес мощный удар в правый нижний угол ворот Силлессена – 1:0.

После пропущенного мяча голландцы "проснулись" и побежали в атаку, но все их попытки завершались неудачей. Сначала Промес нанес мощный удар по воротам Патрисиу, но голкипер в эффектном прыжке защитил свои ворота. А затем де Рон чуть не закрутил мяч в левую девятку.

"Ответка" подопечных Фернанду Сантуша не заставила себя долго ждать. Фернандеш пробил издали под перекладину, но Силлессен в прыжке поймал мяч.

На последних минутах "оранжевые" провели несколько потенциально опасных атак, но до гола дело не дошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 1:0 на табло стадиона Драгау. Португалия стала первым в истории победителем Лиги наций.

Португалия - Нидерланды 1:0

Гол: Гедеш, 60

Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Фонте, Геррейру — Перейра, Карвальо (Невеш, 90+3), Б. Фернандеш (Моутиньо, 81) — Б. Силва, Роналду, Гедеш (Р. Силва, 75)

Нидерланды: Силлессен — Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд — де Роон (Л. де Йонг, 81), Ф. де Йонг, Вейналдум — Бергвейн (ван де Беек, 60), Депай, Бабель (Промес, 46)

Предупреждения: Думфрис, ван Дейк