Англия выиграла бронзу Лиги наций

Судьбу бронзового финала решила серия послематчевых пенальти.

Сборная Англии одержала победу над Швейцарией в матче за третье место Лиги наций.

Основное время поединка завершилось без забитых мячей. Данная тенденция продолжилась и в дополнительное время. Стоит отметить, что Англия могла выиграть в основное время, когда под занавес встречи Каллум Уилсон поразил швейцарские ворота, но арбитр отменил гол после просмотра VAR.

В итоге победитель определился в серии пенальти. Удача была на стороне англичан (6:5). Вратарь англичан Джордан Пикфорд забил и отразил послематчевый пенальти.

Швейцария — Англия 0:0 (5:6 — по пен.)

Швейцария: Зоммер — Аканжи, Эльведи, Шер — Джака, Э. Фернандес (Закария, 61) — Мбабу, Шакири (Цубер, 65), Фрелер, Родригес (Дрмич, 87) — Сеферович (Окафор, 113).

Англия: Пикфорд — Александер-Арнольд, Гомес, Магуайр, Роуз (Уокер, 69) — Дайер, Делф (Баркли, 106) — Алли, Лингард (Санчо, 106), Стерлинг — Кейн (Уилсон, 75).

Предупреждения: Джака — Роуз, Лингард