Игроки сборной Люксембурга не хотели лететь во Львов из-за проблем с самолетом

Футболисты почувствовали запах гари в салоне воздушного судна.

Футболисты сборной Люксембурга должны сыграть со сборной Украины в рамках отбора на Евро-2020, однако их перелет во Львов стоял под большим вопросом.

Игроки почувствовали запах гари в салоне, поскольку на воздушном судне началось задымление. Команда потребовала заменить самолет и категорически отказывалась лететь в Украину, пока их требование не будет выполнено.

Федерация футбола Люксембурга отреагировала на этот инцидент, однако заменять воздушное судно не стала. Причиной задымления и запаха стали проблемы с вентиляционной системой, что и было сказано футболистам сборной. Вылет состоялся после переговоров с юристом, когда неисправности были устранены.

Отборный матч на Евро-2020 Украина - Люксембург состоится 10 июня в 21.45, во Львове. В прошлом матче подопечные Андрея Шевченко не без проблем обыграли Люксембург со счетом 2:1.