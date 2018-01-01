Португалия - Нидерланды: онлайн трансляция финала Лиги наций

Следите за событиями финального матча Лиги наций между сборными Португалии и Нидерландов.

В воскресенье, 9 июня, определится первый в истории победитель Лиги наций. В финале дебютного турнира сыграют Португалия и Нидерланды. Начало матча на стадионе Драгау в Порту – в 21:45.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Португалия - Нидерланды, которая будет доступна в этой новости начиная с 21:45.

В полуфинале португальцы благодаря хет-трику Криштиану Роналду обыграли Швейцарию (3:1), а Нидерланды в дополнительное время победили Англию (3:1).

Победитель финального поединка получит трофей из стерлингового серебра высотой 71 см, а также 10,5 миллиона евро призовых от УЕФА. Португалия после Евро-2016 может выиграть второй подряд континентальный турнир. А вот голландцы трофеев не выигрывали уже более 30 лет – с Евро-1988

К решающей встрече обе команды подходят без кадровых потерь.

Букмекеры считают Португалию фаворитом финала Лиги наций. На ее победу в основное время установлен коэффициент 2.40, на Голландию – 2.90, на ничью – 3.25.