Евро-2020: Хорватия обыграла Уэльс, Франция уступила Турции

Евро-2020: Хорватия обыграла Уэльс, Франция уступила ТурцииНазад к разделу Сборные
Исландия – Албания 1:0
Гол: 1:0 – 22 Гудмундссон.
Хорватия – Уэльс 2:1
Голы: 1:0 – 17, автогол Лоуренс, 2:0 – 48 Перишич, 2:1 – 77 Брукс.
Армения – Лихтенштейн 3:0
Голы: 1:0 – 2 Казарян, 2:0 – 18 Карапетян, 3:0 – 90 Барсегян.
Финляндия – Босния и Герцеговина 2:0
Голы: 1:0 – 56 Пукки, 2:0 – 68 Пукки.
Молдова – Андорра 1:0
Гол: 1:0 – 8 Армаш.
Азербайджан – Венгрия 1:3
Голы: 0:1 – 18 Орбан, 0:2 – 53 Орбан, 1:2 – 69 Мадатов, 1:3 – 71 Хольман.
Эстония – Северная Ирландия 1:2
Голы: 1:0 – 25 Васильев, 1:1 – 77 Уошингтон, 1:2 – 80 Мадженнис.
Россия – Сан-Марино 9:0
Голы: 1:0 – 25, автогол Чеволи, 2:0 – 31, пенальти Дзюба, 3:0 – 36 Кудряшов, 4:0 – 41 Миранчук, 5:0 – 73 Дзюба, 6:0 – 76 Дзюба, 7:0 – 77 Смолов, 8:0 – 83 Смолов, 9:0 – 88 Дзюба.
Бельгия – Казахстан 3:0 (2:0, 1:0)
Голы: 1:0 – 11 Мертенс, 2:0 – 14 Кастань, 3:0 – 50 Лукаку.
Шотландия – Кипр 2:1 (0:0, 2:1)
Голы: 1:0 – 61 Робертсон, 1:1 – 87 Кусулос, 2:1 – 89 Берк.
Греция – Италия 0:3
Голы: 0:1 – 23 Барелла, 0:2 – 30 Инсинье, 0:3 – 33 Бонуччи.
Турция – Франция 2:0
Голы: 1:0 – 30 Айхан, 2:0 – 40 Ундер.
Беларусь – Германия 0:2
Голы: 0:1 – 12 Сане, 0:2 – 62 Ройс.
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