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Евро-2020: Хорватия обыграла Уэльс, Франция уступила Турции

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Вашему вниманию результаты матчей отбора на Евро-2020 за 8 июня.
Евро-2020: Хорватия обыграла Уэльс, Франция уступила Турции

Исландия – Албания 1:0

Гол: 1:0 – 22 Гудмундссон.

Хорватия – Уэльс 2:1

Голы: 1:0 – 17, автогол Лоуренс, 2:0 – 48 Перишич, 2:1 – 77 Брукс.

Армения – Лихтенштейн 3:0

Голы: 1:0 – 2 Казарян, 2:0 – 18 Карапетян, 3:0 – 90 Барсегян.

Финляндия – Босния и Герцеговина 2:0

Голы: 1:0 – 56 Пукки, 2:0 – 68 Пукки.

Молдова – Андорра 1:0

Гол: 1:0 – 8 Армаш.

Азербайджан – Венгрия 1:3

Голы: 0:1 – 18 Орбан, 0:2 – 53 Орбан, 1:2 – 69 Мадатов, 1:3 – 71 Хольман.

Эстония – Северная Ирландия 1:2

Голы: 1:0 – 25 Васильев, 1:1 – 77 Уошингтон, 1:2 – 80 Мадженнис.

Россия – Сан-Марино 9:0

Голы: 1:0 – 25, автогол Чеволи, 2:0 – 31, пенальти Дзюба, 3:0 – 36 Кудряшов, 4:0 – 41 Миранчук, 5:0 – 73 Дзюба, 6:0 – 76 Дзюба, 7:0 – 77 Смолов, 8:0 – 83 Смолов, 9:0 – 88 Дзюба.

Бельгия – Казахстан 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 11 Мертенс, 2:0 – 14 Кастань, 3:0 – 50 Лукаку.

Шотландия – Кипр 2:1 (0:0, 2:1)

Голы: 1:0 – 61 Робертсон, 1:1 – 87 Кусулос, 2:1 – 89 Берк.

Греция – Италия 0:3

Голы: 0:1 – 23 Барелла, 0:2 – 30 Инсинье, 0:3 – 33 Бонуччи.

Турция – Франция 2:0

Голы: 1:0 – 30 Айхан, 2:0 – 40 Ундер.

Беларусь – Германия 0:2

Голы: 0:1 – 12 Сане, 0:2 – 62 Ройс.

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