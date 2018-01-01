Литва - Люксембург 1:1 видео голов и обзор матча

Соперники сборной Украины по группе расписали результативную ничью.

Сборная Литвы вдевятером вырвала ничью в домашнем матче отбора на Евро-2020 против Люксембурга. Поединок состоялся в Вильнисе и завершился со счетом 1:1.

Теперь Люксембург занимает второе место в группе B, набрав 4 очка, а Литва расположилась на 4-й строчке с 1 баллом. Отметим, что лидером группы является сборная Украины, которая набрала 7 очков после разгромной победы над Сербией.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Литва – Люксембург 1:1

Голы: Новиковас, 74 – Родригес, 20



Литва: Барткус – Миколюнас, Климавичюс, Паленис, Андрюшкявичюс – Сливка, Воробьев – Черных (Казлаускас, 89), Голубицкас (Симкюс, 52), Новиковас – Вальскис (Лаукземис, 55).



Люксембург: Морис – Янс, Селимович, Жерсон, Карлсон (Мальже, 61) – Тилль (Синани, 80), Мартинс Перейра, Баррейро, Тилль – Родригес, Тюрпель (Бенси, 67).



Предупреждения: Миколюнас, Новиковас, Голубицкас, Воробьев, Лаукземис, Климавичюс – Карлсон, Тилль, Мальже