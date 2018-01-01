Евро-2020: Фарреры забили Испании, Ирландия и Дания сыграли вничью

Евро-2020: Фарреры забили Испании, Ирландия и Дания сыграли вничьюНазад к разделу Сборные
Грузия – Гибралтар 3:0
Голы: 1:0 – 30 Гвилия, 2:0 – 59 Папунашвили, 3:0 – 76, пенальти Арвеладзе.
Австрия – Словения 1:0
Гол: 1:0 – 74 Бургшталлер.
Македония – Польша 0:1
Гол: 0:1 – 47 Левандовски.
Литва – Люксембург 1:1
Голы: 0:1 – 20 Родригес, 1:1 – 74 Новиковас.
Чехия – Болгария 2:1
Голы: 0:1 – 3 Иса, 1:1 – 19 Шик, 2:1 – 50 Шик.
Черногория – Косово 1:1
Голы: 0:1 – 24 Рашица, 1:1 – 69 Мугоша.
Латвия – Израиль 0:3
Голы: 0:1 – 9 Захави, 0:2 – 59 Захави, 0:3 – 80 Захави.
Фарерские о-ва – Испания 1:4
Голы: 0:1 – 5 Рамос, 0:2 – 19 Навас, 1:2 – 30 Ольсен, 1:3 – 33, автогол Гестсон, 1:4 – 71 Гайя.
Норвегия – Румыния 2:2
Голы: 1:0 – 56 Эльюнусси, 2:0 – 70 Эдегор, 2:1 – 76 Кешерю, 2:2 – 90 Кешерю.
Швеция – Мальта 3:0
Голы: 1:0 – 2 Квайсон, 2:0 – 50 Классон, 3:0 – 81 Исак.
Дания – Ирландия 1:1
Голы: 1:0 – 76 Хейбьерг, 1:1 – 85 Даффи.
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