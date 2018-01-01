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Евро-2020: Фарреры забили Испании, Ирландия и Дания сыграли вничью

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Вашему вниманию результаты матчей отбора на Евро-2020 за 7 июня.
Евро-2020: Фарреры забили Испании, Ирландия и Дания сыграли вничью

Грузия – Гибралтар 3:0

Голы: 1:0 – 30 Гвилия, 2:0 – 59 Папунашвили, 3:0 – 76, пенальти Арвеладзе.

Австрия – Словения 1:0

Гол: 1:0 – 74 Бургшталлер.

Македония – Польша 0:1

Гол: 0:1 – 47 Левандовски.

Литва – Люксембург 1:1

Голы: 0:1 – 20 Родригес, 1:1 – 74 Новиковас.

Чехия – Болгария 2:1

Голы: 0:1 – 3 Иса, 1:1 – 19 Шик, 2:1 – 50 Шик.

Черногория – Косово 1:1

Голы: 0:1 – 24 Рашица, 1:1 – 69 Мугоша.

Латвия – Израиль 0:3

Голы: 0:1 – 9 Захави, 0:2 – 59 Захави, 0:3 – 80 Захави.

Фарерские о-ва – Испания 1:4

Голы: 0:1 – 5 Рамос, 0:2 – 19 Навас, 1:2 – 30 Ольсен, 1:3 – 33, автогол Гестсон, 1:4 – 71 Гайя.

Норвегия – Румыния 2:2

Голы: 1:0 – 56 Эльюнусси, 2:0 – 70 Эдегор, 2:1 – 76 Кешерю, 2:2 – 90 Кешерю.

Швеция – Мальта 3:0

Голы: 1:0 – 2 Квайсон, 2:0 – 50 Классон, 3:0 – 81 Исак.

Дания – Ирландия 1:1

Голы: 1:0 – 76 Хейбьерг, 1:1 – 85 Даффи.

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