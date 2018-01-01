Сборная Украины уничтожила Сербию, забив пять мячей

Роман Яремчук отметился первым голом за национальную команду.

Цыганков забил два гола / Twitter Twitter

Полный отчет о матче читайте позднее в этой статье.

Украина- Сербия 5:0

Голы: 1:0 – 26 Цыганков, 2:0 – 28 Цыганков, 3:0 – 46 Коноплянка, 4:0 –59 Яремчук, 5:0 – 75 Коноплянка.

Украина – Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Малиновский, Степаненко (Шепелев, 72), Цыганков, Коноплянка (Коваленко, 76), Зинченко, Яремчук (Кравец, 67).

Сербия – Дмитрович, Миленкович, Коларов, Спайич, Гачинович, Костич, Тадич, Максимович, Ляйич (Фейса, 59), Йович (Лазович, 72), Прийович(Митрович, 53).

Предупреждения: Миленкович (22), Спайич (32).