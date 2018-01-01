Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сборная Украины уничтожила Сербию, забив пять мячей

Назад к разделу Сборные
Комментариев: 0
Роман Яремчук отметился первым голом за национальную команду.
Цыганков забил два гола / Twitter
Цыганков забил два гола / Twitter
Twitter

Полный отчет о матче читайте позднее в этой статье.

Украина- Сербия 5:0

Голы: 1:0 – 26 Цыганков, 2:0 – 28 Цыганков, 3:0 – 46 Коноплянка, 4:0 –59 Яремчук, 5:0 – 75 Коноплянка.

Украина – Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Малиновский, Степаненко (Шепелев, 72), Цыганков, Коноплянка (Коваленко, 76), Зинченко, Яремчук (Кравец, 67).

Сербия – Дмитрович, Миленкович, Коларов, Спайич, Гачинович, Костич, Тадич, Максимович, Ляйич (Фейса, 59), Йович (Лазович, 72), Прийович(Митрович, 53).

Предупреждения: Миленкович (22), Спайич (32).

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь