Петраков: Колумбийцы оказались очень сильным соперником

Наставник сборной Украины U-20 поделился мнением о выходе команды в полуфинал ЧМ.

Главный тренер Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал победу своих подопечных в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира против Колумбии (1:0).

"Мы ждали этот матч и рассчитывали, что он будет крайне тяжелым. Все наши мысли сейчас о полуфинале. Есть только одна негативная ситуация - травма нашего основного защитника Дениса Попова. Игрок сборной Колумбии поступил некрасиво - исподтишка нанес серьезную травму. Там перелом, наверное. Это не красит футбол, не красит игрока колумбийской сборной. Он поступил очень подло.

"Я решил заменить нападающих, чтобы усилить игру впереди. Несмотря на это Колумбия нас просто зажала на нашей половине поля. У нас ничего не получалось. Они превосходили нас и в скорости, и функционально. Не было такой задачи, чтобы наша команда отбивалась. Возможно, я бы сделал другие замены, а так выпустил двух нападающих. Но колумбийцы оказались очень сильным соперником", - цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

Смотрите обзор матча Украина - Колумбия.