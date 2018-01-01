Украина - Сербия: Зинченко и Малиновский в старте, Лунин остался в запасе

Вашему вниманию составы команд на матч отбора к ЧЕ-2020.

Стали известны стартовые составы команд на отборочный матч Евро-2020, в котором Украина примет Сербию.

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Зинченко, Малиновский — Цыганков, Яремчук, Коноплянка.

Запасные: Пянькив, Лунин, Бутко, Соболь, Бурда, Безус, Кравец, Беседин, Пластун, Швед, Шепелев, Коваленко.

Сербия: Дмитрович — Максимович, Миленкович, Спаич, Коларов — Тадич, Гачинович, Костич — Льяич — Прийович, Йович.

Запасные: Райкович, Васильевич, Рукавина, Милетич, Живкович, А. Митрович, С. Митрович, Катай, Фейса, Радоньич, Дукич, Лазович.

Напомним, матч Украина - Сербия состоится в пятницу, 7-го июня, во Львове на стадионе Арена Львов. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Предлагаем вам ознакомиться с историей встреч между сборными Украины и Сербии, а также с прогнозами букмекеров на предстоящий поединок.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич не сыграет в матче против Украины.