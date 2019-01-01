Колумбия - Украина 0:1 видео гола и обзор матча ЧМ U-20

Подопечные Александра Петракова вышли в 1/2 финала Чемпионата мира.

Сборная Украины U-20 вышла в полуфинал Чемпионата мира среди команд до 20 лет, обыграв команду Колумбии.

Единственный гол в матче забил Даниил Сикан, который умело использовал ошибку соперника и на 11-й минуте буквально протолкнул мяч в ворота.

Вашему вниманию видеообзор этого поединка.

Колумбия U-20 — Украина U-20 0:1

Гол: Сикан, 11.

Колумбия U-20: Миейр — Куэста, Арройо (Сандовал, 60), Цифуентес, Переа (Карбонеро, 46), Ангуло, Алварадо (Кайседо, 71), Эрнандес, Синистерра, Палма, Вера.

Украина U-20: Кучерук — Конопля, Бондарь, Попов (Сафронов, 87), Бескоровайный, Корниенко — Чех, Дрышлюк — Кащук (Цитаишвили, 46), Сикан (Супряга, 62), Булеца.

Предупреждения: Цифуентес, Палма, Арройо, Ангуло — Кащук, Цитаишвили, Бескоровайный.

Удаление: Карбонеро, 86 (прямая красная карточка).