Колумбия - Украина 0:1 видео гола и обзор матча ЧМ U-20

Колумбия - Украина 0:1 видео гола и обзор матча ЧМ U-20Назад к разделу Сборные
Сборная Украины U-20 вышла в полуфинал Чемпионата мира среди команд до 20 лет, обыграв команду Колумбии.
Единственный гол в матче забил Даниил Сикан, который умело использовал ошибку соперника и на 11-й минуте буквально протолкнул мяч в ворота.
Вашему вниманию видеообзор этого поединка.
Колумбия U-20 — Украина U-20 0:1
Гол: Сикан, 11.
Колумбия U-20: Миейр — Куэста, Арройо (Сандовал, 60), Цифуентес, Переа (Карбонеро, 46), Ангуло, Алварадо (Кайседо, 71), Эрнандес, Синистерра, Палма, Вера.
Украина U-20: Кучерук — Конопля, Бондарь, Попов (Сафронов, 87), Бескоровайный, Корниенко — Чех, Дрышлюк — Кащук (Цитаишвили, 46), Сикан (Супряга, 62), Булеца.
Предупреждения: Цифуентес, Палма, Арройо, Ангуло — Кащук, Цитаишвили, Бескоровайный.
Удаление: Карбонеро, 86 (прямая красная карточка).
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