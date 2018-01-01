Йович: В сборной Украины нет звезд, но это конкурентоспособная команда

Йович: В сборной Украины нет звезд, но это конкурентоспособная командаНазад к разделу Сборные
Нападающий сборной Сербии Лука Йович высказал свое мнение относительно отборочного матча на Евро-2020 против национальной команды Украины.
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“У сборной Украины нет звезд, но это очень конкурентоспособная и серьезная команда. Нам не нужно недооценивать нашего соперника. Они уже показали характер в матче с Португалией, к тому же они играют на своем поле.
Безусловно, мы уважительно относимся к сборной Украины, но у нас есть свои задачи на этот матч и мы сделаем все, чтобы их осуществить“, - приводит слова Йовича Blic Online.
Напомним, матч Украина - Сербия состоится сегодня, 7-го июня, во Львове. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.
Отметим, что в прямом эфире матч покажет телеканал Украина.
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