Нидерланды - Англия 3:1 видео голов и обзор полуфинала Лиги наций

Нидерланды стали вторым финалистом Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча Нидерланды - Англия.

Нидерланды - Англия: видео голов Getty Images

Сборная Нидерландов одержала волевую победу над сборной Англии в полуфинале Лиги наций.

Англичане первыми открыли счет в матче, однако не сумели удержать его до конца. В итоге был проведен овертайм, в котором ошибки защитников сборной Англии принесли победу Нидерландам.

Смотрите видео голов и обзор матча Нидерланды - Англия:

Нидерланды - Англия 3:1

Голы: де Лигт, 73, Уокер, 97 (в свои ворота), Промес, 114 - Рашфорд, 32

Нидерланды: Силлессен - Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд - де Роон (ван де Беек, 68), Ф. де Йонг (Строотман, 114), Вейналдум - Бергвейн (Преппер, 91), Депай, Бабель (Промес, 68)

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилвелл - Райс (Алли, 106), Делф (Хендерсон, 77), Баркли - Санчо (Лингард, 61), Рашфорд (Кейн, 46), Стерлинг

Предупреждения: де Лигт, Думфрис, ван де Беек - Кейн