Нидерланды стали вторым финалистом Лиги наций

Подопечные Рональда Кумана одержали волевую победу над сборной Англии в полуфинале.

Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Англией в полуфинале Лиги наций и вышла в решающий матч первого в истории турнира под эгидой УЕФА.

Нидерланды увереннее начали игру, взяли мяч под свой контроль, но при этом в завершающей фазе игры у них ничего не получалось. Англия стала играть на контратаках, но и у нее моментов не было.

Счет был открыт неожиданно. Маттейс ди Лигт неудачно обработал мяч, упустил его и вынужден был фолить в штрафной площади против Рашфорда, прибежавшего на отскок. Сам же пострадавший пенальти реализовал.

После пропущенного мяча Нидерланды продолжили играть первым номером и даже появились удары, но это был не день Депая, который бил либо по центру во вратаря, либо мимо ворот. Да и партнеры также не отличались точностью.

В итоге сравнять счет голландцам удалось лишь на 73-й минуте. Де Лигт исправился за ошибку в первом тайме, переправив мяч в сетку после подачи с угла поля.

Англия могла вырвать победу и избежать овертайма, когда перед финальным свистком забил гол Джесси Лингард, но арбитры с помощью системы VAR заметили миллиметровый офсайд и гол отменили.

Ну а овертайм стал "бенефисом" английских защитников. Сперва Стоунс завозился с мячом, и Мемфис Депай неудачно пробил по воротам, но успевший на добивание Квинси Промес рикошетом от ноги Кайла Уокера отправил мяч в ворота.

Вскоре голландцы закрепили свое преимущество усилиями Промеса, который после ошибки Баркли замкнул передачу Депая.

В финальном матче Нидерланды сыграют с Португалией, которая в своем полуфинальном матче обыграла Швейцарию (3:1). Решающая игра состоится 9 июня в Порту.

Нидерланды - Англия 3:1

Голы: де Лигт, 73, Уокер, 97 (в свои ворота), Промес, 114 — Рашфорд, 32

Нидерланды: Силлессен — Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд — де Роон (ван де Беек, 68), Ф. де Йонг (Строотман, 114), Вейналдум — Бергвейн (Преппер, 91), Депай, Бабель (Промес, 68)

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Чилвелл — Райс (Алли, 106), Делф (Хендерсон, 77), Баркли — Санчо (Лингард, 61), Рашфорд (Кейн, 46), Стерлинг

Предупреждения: де Лигт, Думфрис, ван де Беек — Кейн