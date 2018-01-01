Защитник сборной Сербии: У сборной Украины отличный подбор исполнителей

Никола Миленкович считает, что сборной Сербии предстоит очень тяжелый матч против Украины.

Защитник сборной Сербии и Фиорентины Никола Миленкович прокомментировал предстоящий матч со сборной Украины в рамках квалификации на чемпионат Европы-2020.

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"Мы ожидаем тяжелого матча, так как три сборные претендуют на выход на Евро. Именно поэтому данная игра важна для обеих команды.

У сборной Украины отличный подбор исполнителей. У них хорошая команда и защита, которую достаточно тяжело пройти", - цитирует Миленковича пресс-служба Футбольного союза Сербии.

Напомним, матч Украина - Сербия состоится в пятницу, 7-го июня, во Львове на стадионе Арена Львов. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Предлагаем вам ознакомиться с историей встреч между сборными Украины и Сербии, а также с прогнозами букмекеров на предстоящий поединок.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич не сыграет в матче против Украины.