Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Защитник сборной Сербии: У сборной Украины отличный подбор исполнителей

Назад к разделу Сборные
Комментариев: 0
Никола Миленкович считает, что сборной Сербии предстоит очень тяжелый матч против Украины.
Никола Миленкович
Никола Миленкович
Getty Images

Защитник сборной Сербии и Фиорентины Никола Миленкович прокомментировал предстоящий матч со сборной Украины в рамках квалификации на чемпионат Европы-2020.

Читай также: Украина - Сербия: где смотреть матч квалификации на Евро-2020

"Мы ожидаем тяжелого матча, так как три сборные претендуют на выход на Евро. Именно поэтому данная игра важна для обеих команды.

У сборной Украины отличный подбор исполнителей. У них хорошая команда и защита, которую достаточно тяжело пройти", - цитирует Миленковича пресс-служба Футбольного союза Сербии.

Напомним, матч Украина - Сербия состоится в пятницу, 7-го июня, во Львове на стадионе Арена Львов. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

Предлагаем вам ознакомиться с историей встреч между сборными Украины и Сербии, а также с прогнозами букмекеров на предстоящий поединок.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич не сыграет в матче против Украины.

Поделись:
Теги: сборная Сербии по футболу, сборная Украины по футболу, Евро-2020, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь