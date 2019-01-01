Защитник сборной Португалии пропустит финал Лиги наций

Пепе получил травму и не сможет помочь своей команде в финале турнира.

Центральный защитник сборной Португалии Пепе получил травму плеча во время полуфинального матча Лиги наций против Швейцарии.

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Ключевой защитник португальской команды был вынужден покинуть поле на 63-й минуте встречи. По информации A Bola, из-за этого повреждения 36-летний бразилец не сможет сыграть в финальном матче турнира.

Отметим, что в финале подопечные Фернанду Сантуша сыграют против победителя полуфинала Нидерланды - Англия, который пройдет сегодня, 6-го июня. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

Напомним, сборная Португалии обыграла Швейцарию в полуфинале Лиги наций со счетом 3:1. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.