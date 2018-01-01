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Португалия - Швейцария 3:1 видео голов и обзор полуфинального матча Лиги наций

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Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги нации. Смотрите видео голов и обзор матча Португалия - Швейцария.

Португалия - Швейцария: видео голов
Португалия - Швейцария: видео голов
Getty Images

Сборная Португалии в домашней финальной стадии Лиги наций встретилась с национальной командой Швейцарии и обыграла соперника, выйдя в финал.

Хет-триком в этом поединке отметился лидер сборной Португалии Криштиану Роналду.

Смотрите видео голов и обзор матча Португалия - Швейцария:

Португалия - Швейцария 3:1
Голы: Роналду, 25, 88, 90 - Родригес, 57 (пен.)

Португалия: Патрисиу - Семеду, Диаш, Пепе (Фонте, 63), Геррейру - Б. Фернандеш (Моутиньо, 90+1), Карвальо, Невеш, Б. Силва - Роналду, Фелиш (Гедеш, 71).

Швейцария: Зоммер - Мбабу, Аканжи, Шер, Родригес - Джака, Закария (Э. Фернандес, 71) - Шакири, Фрелер (Дрмич, 89), Цубер (Штеффен, 83) - Сеферович.

Предупреждения: Джака, Шер, Шакири.

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Теги: сборная Португалии по футболу, Сборная Швейцарии по футболу, Лига наций, видео голов, обзор матча, футбол
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