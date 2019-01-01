Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Подопечные Сантуша смогли "дожать" Швейцарию.

В первом полуфинальном матче Лиги Наций сборная Португалии принимала национальную команду Швейцарии. Поединок состоялся на стадионе Драгау в Порту и завершился со счетом 3:1.

Начало матча сразу дало понять, что игра будет стремительной. Не прошло и минуты, как Зоммер ошибся на выходе. Этим мог воспользоваться вундеркинд португальцев Фелиш, но своего вратаря вовремя подстраховал Мануэль Аканджи.

Номинальные гости ответили спустя пару минут. Шакири прорвался к воротам и сразу же пробил, но подопечных Сантуша спас Руй Патрисиу. Вратарь эффектно словил мяч. После такого стремительного начала игра немного успокоилась. Обе команды провели разведку боем и теперь пытались переиграть друг друга тактически.

Увидев, что крайние защитники португальцев уходят далеко вперед, швейцарцы начали играть через фланги. Это принесло свои плоды. Сначала Шакири скинул мяч “парашютом“ на забегающего в штрафную Цубера, но тот не смог за него зацепиться. А уже через несколько мгновений Мбабу красиво навесил с правого фланга атаки прямо на голову Сеферовичу. Тот пробил точно, но не слишком сильно.

В середине первого тайма португальцы поняли, в чем дело и немного опустили свои фланги. А на 25-й минуте Криштиану Роналду вывел свою сборную вперед роскошным ударом со штрафного. Форвард Ювентуса пробил сильно и попал точно в правый нижний угол ворот.

После пропущенного мяча швейцарцы немного замешкались. Они долго контролировали мяч, но не могли перейти центр поля. Складывалось впечатление, что они вообще не были готовы к такому повороту событий.

Гости смогли взять себя в руки лишь в конце первой половины встречи. За две минуты до конца тайма Мог забивать Сеферович. Мбабу прострелил на Хариса, тот сразу же ударил по воротам с центра штрафной, но мяч попал лишь в перекладину.

Второй тайм активнее начали швейцарцы. У подопечных Владимира Петковича было несколько потенциально опасных атак, однако до гола дело не дошло – постоянно не хватало последнего паса, последнего удара.

На 53-й минуте началось настоящее безумие. Сначала Цубер упал в штрафной хозяев, однако арбитр решил не назначать пенальти и дал возможность командам продолжить игру. Спустя всего 30 секунд Шер нарушил правила в своей штрафной площади, сбив с ног игрока Португалии. Рефери Феликс Брых не растерялся и назначил 11-метровый в ворота Швейцарии.

А после короткого разговора с ассистентом арбитра судья пошел смотреть видеоповтор первого эпизода. Увидев момент с падением Цубера, Брых отменил пенальти в ворота Швейцарии и поставил 11-метровый в ворота португальцев. Исполнять приговор вызвался Рикардо Родригес. Он спокойно переиграл вратаря и восстановил паритет в матче.

После этого игра насытилась новыми красками. Обе команды полетели в атаку, что привело к большому количеству фолов и нарушений. В одном из эпизодов пострадал Пепе, который повредил плечо во время столкновения с игроком сборной Швейцарии. Чтобы успокоить игроков, рефери был вынужден раздать несколько “горчичников“. Желтые карточки получили Гранит Джака, Фабиан Шер и Джердан Шакири.

Игра близилась к завершению, и многие решили беречь силы на экстра-таймы. Но не Роналду. Криштиану в очередной раз спас свою сборную, забив сначала на 88-й минуте, а затем оформив хет-трик на 90-й.

В финале Лиги наций, который пройдет 9 июня, португальцы сыграют с победителем полуфинальной пары Нидерланды - Англия.

Португалия — Швейцария 3:1

Голы: Роналду, 25, 88, 90 — Родригес, 57 (пен.)



Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Пепе (Фонте, 63), Геррейру — Б. Фернандеш (Моутиньо, 90+1), Карвальо, Невеш, Б. Силва — Роналду, Фелиш (Гедеш, 71).



Швейцария: Зоммер — Мбабу, Аканжи, Шер, Родригес — Джака, Закария (Э. Фернандес, 71) — Шакири, Фрелер (Дрмич, 89), Цубер (Штеффен, 83) — Сеферович.



Предупреждения: Джака, Шер, Шакири.