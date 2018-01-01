Месси: Неправда, что мы с отцом подбираем игроков в сборную

Аргентинец высоко оценивает шансы своей команды на грядущем Кубке Америки.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о предстоящем Кубке Америки, оценив шансы своей команды на победу в этом турнире. Об этом сообщает Marca.

Также звездный аргентинец прокомментировал слухи об участии его отца в выборе игроков, которые будут вызваны в национальную сборную.

"Мы подходим к турниру аналогичными задачами, что и всегда. Но реальность такова, что сборная переживает смену поколений, для большинства игроков это будет первый большой турнир на уровне национальных команд. Но это вовсе не значит, что Аргентина не будет бороться за победу в турнире.

Как и раньше, мы входим в число претендентов на победу в турнире. Возможно, наши шансы оцениваются ниже, нежели это было в прошлых годах, но мы будем бороться за победу.

О моем отце ходит гораздо больше сплетен, чем о некоторых из футболистов. Он оказывается в центре внимания СМИ во многих моментах, которые выглядят абсурдно. Говорят, что мы с ним подбираем для сборной игроков, но это все ложь", - приводит слова Месси Marca.

Отметим, что сборная Аргентины побеждала в Кубке Америки 14 раз. В этом году турнир начнется 15 июня. Аргентина в первом матче встретится с Колумбией 16 июня.