Нидерланды - Англия: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги наций

Букмекеры определили фаворита встречи Нидерланды - Англия.

Нидерланды и Англия встретятся в матче полуфинала Лиги наций, который состоится в португальском городе Гимарайнш на стадионе Альфонсу Энрикеш.

Матч пройдет в четверг, 6-го июня, в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии являются англичане. Так, в компании Parimatch ставки на победу сборной Англии принимаются с коэффициентом 2.45, в то время как успех команды из Нидерландов оценили в 3.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.40.

Стоит сказать, что команды в своей истории встречались 21 раз. На счету сборных по шесть выигранных матчей и девять игр с ничейным исходом. Однако, большинство этих матчей были товарищескими.

Отметим, что матч Нидерланды - Англия в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1.

Напомним, что в среду, 5-го июня, состоится еще один полуфинал Лиги наций, в котором встретятся сборные Португалии и Швейцарии. На нашем сайте также будет доступна онлайн трансляция этого поединка.