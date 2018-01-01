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Капитан сборной Сербии: Мы никогда не обыгрывали Украину, думаю, настало время

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Александар Коларов рассчитывает одержать победу в предстоящем матче отбора Евро-2020 против Украины.
Александар Коларов
Александар Коларов
Getty Images

Капитан сборной Сербии Александар Коларов прокомментировал подготовку национальной команды к матчам отбора на Евро-2020 против сборных Украины и Литвы.

"Мы все знаем, что мы пока не время отдыхать. Нам предстоит сыграть с Украиной и Литвой важные матчи и только потом мы сможем отправиться отдыхать перед следующим сезоном.

Я знаю, что Сербия никогда раньше не обыгрывала Украину, но думаю, что уже настало время для победы. Сборная Украины - хорошая команда. Мы уже начали ее изучать. Шевченко принес в игру сборной влияние итальянского футбола. У них хорошая игра в обороне, это тяжелая команда.

Мы все с нетерпением ждем матча. Это очень важный для нас матч, и нам действительно не терпится выйти на поле в пятницу и посмотреть, каким будет исход", - приводит слова Коларова официальный сайт Сербского футбольного союза.

Напомним, матч Украина - Сербия пройдет на Арене Львов в пятницу, 7-го июня. Отметим, что онлайн трансляция этого поединка будет доступна на нашем сайте.

Ранее сообщалось, что один из лидеров сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич не сможет сыграть в матче против Украины.

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Теги: Александар Коларов, сборная Сербии по футболу, сборная Украины по футболу, Евро-2020, футбол
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