Милинкович-Савич не сможет сыграть в матче против Украины

Игрок сборной Сербии получил травму накануне матчей квалификации на Евро-2020.

В преддверии матча отбора на Евро-2020 против сборной Украины национальная команда Сербии лишилась одного из лидеров. Как сообщил наставник сербов Младен Крстаич на пресс-конференции, полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич не сможет принять участие в поединке из-за травмы.

"Мы не сможем рассчитывать на Милинковича-Савича в матче с Украиной из-за травмы. Все остальные игроки прибыли в сборную здоровыми. Все работают с большой мотивацией и энтузиазмом несмотря на утомительный и продолжительный сезон.

К сожалению, травмы - это часть футбола и нам нужно сохранять оптимизм. Игроки с нетерпением ждут матчей", – приводит слова Крстаича официальный сайт Сербского футбольного союза.

Напомним, матч Украина - Сербия пройдет на Арене Львов в пятницу, 7-го июня. Онлайн трансляция матча Украина - Сербия будет доступна на нашем сайте.