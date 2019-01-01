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Нидерланды - Англия: онлайн трансляция полуфинального матча Лиги наций

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Сборная Нидерландов сыграет с командой Англии в полуфинале Лиги наций.
Нидерланды - Англия: онлайн трансляция матча
Нидерланды - Англия: онлайн трансляция матча
Getty Images

Нидерланды примут Англию в рамках полуфинала Лиги наций. Поединок состоится в четверг, 6-го июня, в португальском городе Гимарайнш на стадионе Альфонсу Энрикеш. 

Онлайн трансляция матча будет доступна в этой статье в 21:45 по киевскому времени.

В финальном турнире Лиги наций будут участвовать четыре команды - Португалия, Англия, Нидерланды и Швейцария. По результатам двух полуфиналов определятся участники финала и матча за третье место, которые запланированы на 9 июня.

Стоит сказать, что команды в своей истории встречались 21 раз. На счету сборных по шесть выигранных матчей и девять игр с ничейным исходом. Однако, большинство этих матчей были товарищескими.

Отметим, что матч Нидерланды - Англия в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1.

Напомним, что в среду, 5-го июня, состоится еще один полуфинал Лиги наций, в котором встретятся сборные Португалии и Швейцарии. На нашем сайте также будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

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