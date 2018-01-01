Португалия - Швейцария: где смотреть полуфинальный матч Лиги наций

Португалия - Швейцария: где смотреть полуфинальный матч Лиги нацийНазад к разделу Сборные
В среду, 5-го июня, сборная Португалии сыграет с командой из Швейцарии в полуфинале Лиги наций.
Португалия примет сборную Швейцарии в рамках полуфинала Лиги наций. Матч состоится в Порту на стадионе Драгау в среду, 5-го июня.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Португалия - Швейцария, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире в Украине посмотреть эту встречу можно будет на телеканале Футбол 1.
Стоит сказать, что сборные в своей истории встречались 22 раза - 10 раз победу праздновала Швейцария, 7 раз - Португалия, а 5 поединков завершились вничью.
По мнению букмекеров, фаворитом данной встречи является сборная Португалии.
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