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Португалия - Швейцария: где смотреть полуфинальный матч Лиги наций

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В среду, 5-го июня, сборная Португалии сыграет с командой из Швейцарии в полуфинале Лиги наций.
Португалия - Швейцария: где смотреть матч Лиги наций
Португалия - Швейцария: где смотреть матч Лиги наций
Getty Images

Португалия примет сборную Швейцарии в рамках полуфинала Лиги наций. Матч состоится в Порту на стадионе Драгау в среду, 5-го июня. 

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Португалия - Швейцария, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине посмотреть эту встречу можно будет на телеканале Футбол 1.

Стоит сказать, что сборные в своей истории встречались 22 раза - 10 раз победу праздновала Швейцария, 7 раз - Португалия, а 5 поединков завершились вничью.

По мнению букмекеров, фаворитом данной встречи является сборная Португалии.

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Теги: сборная Португалии по футболу, Сборная Швейцарии по футболу, Лига наций, футбол, где смотреть
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