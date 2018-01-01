Португалия - Швейцария: онлайн трансляция полуфинала Лиги наций

Португалия - Швейцария: онлайн трансляция полуфинала Лиги нацийНазад к разделу Сборные
Португалия примет Швейцарию в матче полуфинала Лиги наций.
В Порту на стадионе Драгау состоится матч полуфинала Лиги наций между Португалией и Швейцарией. Поединок пройдет в среду, 5-го июня, в 21:45 по киевскому времени.
Онлайн трансляция встречи будет доступна в этой статье.
Отметим, что сборные в своей истории встречались 22 раза. 10 матчей завершились в пользу Швейцарии и только 7 - победой Португалии, а пять игр завершились вничью. При этом букмекеры уверены в победе хозяев поля.
Стоит сказать, что в Украине в прямом эфире поединок можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1.
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