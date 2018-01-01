Португалия - Швейцария: онлайн трансляция полуфинала Лиги наций

Португалия примет Швейцарию в матче полуфинала Лиги наций.

В Порту на стадионе Драгау состоится матч полуфинала Лиги наций между Португалией и Швейцарией. Поединок пройдет в среду, 5-го июня, в 21:45 по киевскому времени.

Онлайн трансляция встречи будет доступна в этой статье.

Отметим, что сборные в своей истории встречались 22 раза. 10 матчей завершились в пользу Швейцарии и только 7 - победой Португалии, а пять игр завершились вничью. При этом букмекеры уверены в победе хозяев поля.

Стоит сказать, что в Украине в прямом эфире поединок можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1.