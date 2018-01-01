Португалия - Швейцария: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги наций

Букмекеры определили фаворита матча полуфинала Лиги наций Португалия - Швейцария.

Сборная Португалии сыграет со Швейцарией в полуфинале Лиги наций. Поединок состоится в Порту на стадионе Драгау в среду, 5-го июня. Стартовый свисток - в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния. Так, в компании Parimatch на победу команды Криштиану Роналду можно поставить с коэффициентом 1.65, а вот успех соперника оценили в 5.30. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.85.

Отметим, что сборные до этого встречались 22 раза, и в 10-ти встречах победу одерживала сборная Швейцарии, а Португалия выигрывала лишь 7 раз. Еще 5 матчей завершились вничью.

Стоит сказать, что Португалия играет в одной группе со сборной Украины в отборе на Евро-2020. В первом матче в Лиссабоне команды сыграли в нулевую ничью.