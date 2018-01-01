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Лев попал в больницу и не сможет присутствовать на ближайших матчах сборной Германии

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Наставнику немецкой команды понадобится порядка четырех недель на восстановление.
Йоахим Лев
Йоахим Лев
Getty Images

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев испытывает проблемы с кровообращением и сейчас находится в больнице.

Как сообщает Bild, из-за этого специалист пропустит ближайшие матчи сборной Германии против Беларуси и Эстонии в рамках отбора на Евро-2020. Отмечается, что Лев получил травму в спортивном зале и повредил артерию, из-за чего была нарушена система кровообращения.

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"Я уже чувствую себя лучше, но мне нужно отдохнуть около четырех недель. Я постоянно общаюсь со своим тренерским штабом и мы будем поддерживать контакт по телефону во время матчей. У Маркуса Сорга, Энди Кепке и Оливера Бирхоффа многолетний опыт, и они смогут достойно справиться", - приводит слова Лева DW.

Напомним, 8-го июня немцы сыграют со сборной Беларуси в Борисове, а 11-го июня в Майнце состоится поединок со сборной Эстонии.

Ранее сообщалось, что УЕФА представил маскота чемпионата Европы-2020.

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Теги: Йоахим Лев, сборная Германии по футболу, Евро-2020, футбол, вне игры, больница, здоровье
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