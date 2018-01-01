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Украина U-20 – Нигерия U-20 - 1:1. Видео голов и обзор матча ЧМ

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Сборная Украины не потерпела ни одного поражения в групповом этапе молодежного чемпионата мира.

Украина против Нигерии на ЧМ U-20
Украина против Нигерии на ЧМ U-20
FIFA

Сборная Украины U-20 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира сумела свести вничью поединок с одногодками из Нигерии и сохранила за собой первое место в группе D. 

Смотрите обзор матча Нигерия U-20 - Украина U-20:

Нигерия U-20 - Украина U-20 1:1

Голы: Тиджани, 51 (с пенальти) — Сикан, 30

Нигерия U-20: Оремаде — Рабиу, Алийю, Агбу, Утин — Офоборх, Майкл — Эффьом (Оффиа, 74), Окон, Маканджуола (Элету, 87) — Тиджани (Сор, 90+2)

Украина U-20: Лунин — Снурницын (Корниенко, 46), Попов, Бондарь, Бескоровайный, Сафронов — Дрышлюк, Чех, Кащук — Устименко (Супряга, 72), Сикан (Булеца, 46)

Предупреждения: Тиджани, Эффьом — Снурницын, Попов

На 45+1-й минуте Тиджани не реализовал пенальти (вратарь)

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Теги: сборная Украины, сборная Нигерии, чемпионат мира, U-20, футбол
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