Украина U-20 – Нигерия U-20 - 1:1. Видео голов и обзор матча ЧМ

Сборная Украины не потерпела ни одного поражения в групповом этапе молодежного чемпионата мира.

Украина против Нигерии на ЧМ U-20 FIFA Сборная Украины U-20 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира сумела свести вничью поединок с одногодками из Нигерии и сохранила за собой первое место в группе D. Смотрите обзор матча Нигерия U-20 - Украина U-20: Нигерия U-20 - Украина U-20 1:1 Голы: Тиджани, 51 (с пенальти) — Сикан, 30 Нигерия U-20: Оремаде — Рабиу, Алийю, Агбу, Утин — Офоборх, Майкл — Эффьом (Оффиа, 74), Окон, Маканджуола (Элету, 87) — Тиджани (Сор, 90+2) Украина U-20: Лунин — Снурницын (Корниенко, 46), Попов, Бондарь, Бескоровайный, Сафронов — Дрышлюк, Чех, Кащук — Устименко (Супряга, 72), Сикан (Булеца, 46) Предупреждения: Тиджани, Эффьом — Снурницын, Попов На 45+1-й минуте Тиджани не реализовал пенальти (вратарь)

Никита Евтушенко