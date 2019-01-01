Форвард Норвегии забил 9 голов в одном матче, установив новый рекорд ЧМ

Эрлинг Бреут Холанд уничтожил сборную Гондураса.

В заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (U-20) случилась голевая феерия в одни ворота.

Сборная Норвегии поиздевалась над сборной Гондураса (12:0) и обеспечила себе выход в следующий этап, заняв третье место в Группе С.

Главным героем встречи стал 18-летний форвард Ред Булл Зальцбурга Эрлинг Бреут Холанд. Молодой норвежец смог поразить ворота соперника 9 раз, поставив новый рекорд забитых голов на ЧМ.

Холанд провел за Зальцбург 10 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Отметим, сборная Украины сыграла вничью со сборной Нигерии (1:1), обеспечив себе выход из группы с первого места.