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Форвард Норвегии забил 9 голов в одном матче, установив новый рекорд ЧМ

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Эрлинг Бреут Холанд уничтожил сборную Гондураса.
Эрлинг Бреут Холанд
Эрлинг Бреут Холанд
FIFA

В заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (U-20) случилась голевая феерия в одни ворота.

Сборная Норвегии поиздевалась над сборной Гондураса (12:0) и обеспечила себе выход в следующий этап, заняв третье место в Группе С.

Главным героем встречи стал 18-летний форвард Ред Булл Зальцбурга Эрлинг Бреут Холанд. Молодой норвежец смог поразить ворота соперника 9 раз, поставив новый рекорд забитых голов на ЧМ. 

Холанд провел за Зальцбург 10 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Отметим, сборная Украины сыграла вничью со сборной Нигерии (1:1), обеспечив себе выход из группы с первого места.

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Теги: ЧМ-2019, футбол, сборные, U-20
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