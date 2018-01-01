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Яремчук: В сборной Украины царит очень хорошая атмосфера

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Нападающий рассказал о подготовке команды к отборочным матчам на Евро-2020.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
ФК Динамо Киев

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу команды в товарищеском матче против Днепра-1 (2:1). Отметим, что в этой встрече 23-летний футболист оформил дубль. 

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"Уже много времени прошло после завершения чемпионата Бельгии, поэтому важно подготовить себя физически, набегать километры, чтобы подготовиться к следующим испытаниям. Все показали себя нормально, плюс мы выиграли.

Даже в таких встречах положительный результат важен. После игры Андрей Николаевич сказал, что мы молодцы, выполнили поставленную задачу, с чем всех и поздравил. У нас в команде царит очень хорошая атмосфера", - цитирует Яремчука официальный сайт УАФ.

Смотрите видео голов и обзор матча сборной Украины против Днепра-1 на нашем сайте.

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Теги: Роман Яремчук, сборная Украины, футбол, Днепр-1
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